Samsung запланувала в Йонгіні зустріч з керівниками Hyundai Motor Group — Korea Herald

Samsung Electronics запланувала на понеділок у Йонгіні, Південна Корея, зустріч керівників Hyundai Motor Group на тлі поглиблення співпраці двох великих південнокорейських конгломератів. Як повідомляє Korea Herald, захід під назвою Appreciation Day мали провести у навчальному центрі Samsung у провінції Кьонгі.

Очікувалося, що у зустрічі візьмуть участь близько 170 керівників та їхніх чоловіків і дружин. Захід мали очолити віцеголова Samsung Electronics Чун Йон Хьон і віцеголова Hyundai Motor Group Чан Чже Хун. Програма передбачала виступ і вечерю.

Учасники зустрічі

За даними видання, Samsung запропонувала провести захід як подяку Hyundai Motor Group за ділове партнерство. Компанія раніше організовувала нетворкінгові зустрічі для партнерів, однак це мало стати першим таким заходом, підготовленим винятково для іншого південнокорейського конгломерату.

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Від Samsung також мали взяти участь співгендиректор Samsung Electronics Но Те Мун, гендиректор Samsung SDI Чхве Чжу Сон, гендиректор Samsung Electro-Mechanics Чан Док Хьон і гендиректор Samsung Display Ї Чун. Hyundai Motor Group мали представляти гендиректор Hyundai Motor Хосе Муньйос та керівник досліджень і розробок Hyundai Motor і Kia Манфред Гаррер.

Батареї, чипи та робототехніка

Компанії останніми роками розширюють ділові зв’язки у сфері компонентів і програмного забезпечення для електромобілів та підключених автомобілів. Samsung SDI постачає призматичні батареї для електромобілів Hyundai Motor Group, зокрема для люксового позашляховика Genesis GV90.

Торік повідомляли, що підрозділ контрактного виробництва чипів Samsung отримав замовлення на випуск розроблених Hyundai чипів для автономного водіння. Компанії також працювали над підключенням автомобілів Hyundai і Kia до побутової техніки через платформу Samsung SmartThings. Сервіс Car-to-Home, запущений у березні, дозволяє водіям дистанційно керувати сумісними домашніми пристроями з автомобіля. У лютому 2025 року Samsung SDI, Hyundai Motor і Kia домовилися спільно розробляти високопродуктивні батареї для сервісних роботів.

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