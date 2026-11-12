Samyang Foods інвестує $150 млн у завод Buldak у В’єтнамі — Korea Herald

Компанія Samyang Foods інвестує близько 218,6 млрд вон, або $150 млн, у будівництво нового заводу локшини Buldak у Тхуан-Тхані у В'єтнамі. Підприємство має стати другим закордонним виробничим майданчиком компанії після заводу в Китаї, повідомляє Korea Herald.

Інвестиції та виробництво

Згідно з регуляторними документами, 131,1 млрд вон із загального обсягу інвестицій Samyang Foods спрямує до нової в'єтнамської дочірньої компанії Samyang Foods Bac Ninh LLC. Компанія повністю володітиме цією структурою та фінансуватиме її частинами до завершення будівництва, запланованого на січень 2029 року.

Новий завод матиме простір для восьми виробничих ліній. Спочатку Samyang Foods планує запустити одну лінію для виробництва сушеної локшини без обсмажування. Це буде перша закордонна виробнича лінія компанії такого типу. Решту сім ліній передбачено для смаженої локшини, а виробництво розширюватимуть відповідно до попиту.

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Логістика для Європи й Південно-Східної Азії

У компанії пояснили вибір В'єтнаму нижчою вартістю пшеничного борошна, пальмової олії та робочої сили. Також логістичні можливості й торговельні умови країни дозволяють постачати продукцію з однієї бази до Європи та Південно-Східної Азії.

Samyang Foods очікує, що розподіл виробництва між кількома країнами допоможе зменшити ризики, пов'язані з геополітичними потрясіннями, перебоями в судноплавстві та тарифами. Будівництво першого закордонного заводу компанії в китайському Цзясіні, провінція Чжецзян, розпочалося у вересні минулого року. Підприємство з вісьмома лініями має річну потужність понад 1,1 млрд упаковок і, як очікується, збільшить загальні виробничі потужності Samyang Foods приблизно на 43%.

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