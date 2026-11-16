Сан-Франциско 49ерс перемогли Даллас Ковбойз 46:40 — BBC Sport

«Сан-Франциско 49ерс» перемогли «Даллас Ковбойз» з рахунком 46:40 у матчі десятого тижня сезону НФЛ у Далласі, штат Техас. Команда із Сан-Франциско набрала 584 ярди в атаці — найбільший показник, який «Ковбойз» будь-коли дозволяли суперникам у домашньому матчі. Про це повідомляє BBC Sport.

Пьорді та Маккефрі забезпечили перемогу

Квотербек Брок Пьорді віддав 389 пасових ярдів — найкращий показник у своїй кар’єрі — та зробив три тачдаун-паси. «49ерс» занесли три тачдауни з дистанції понад 65 ярдів, а Пьорді також виконав блок під час 70-ярдового забігу Дібо Семюела.

Ранінгбек Крістіан Маккефрі заніс три тачдауни та набрав 223 загальні ярди. Зокрема, він встановив особистий рекорд за ярдами на прийомі — 161. Два далекі тачдауни Маккефрі стали наслідком передач Пьорді на 74 та 66 ярдів.

Після цього туру «49ерс» і «Баффало Біллз» мають найкращий баланс перемог і поразок у лізі — 8-1. «Джексонвілл Джегуарс» обіграли «Теннессі Тайтанс» 40:23 і здобули 15-ту перемогу в 17 останніх матчах регулярного сезону, враховуючи завершення попереднього сезону.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результативні матчі Берроу та Магомса

«Цинциннаті Бенгалс» розгромили «Піттсбург Стілерз» з рахунком 38:18. Джо Берроу завершив матч із 409 пасовими ярдами та був причетний до чотирьох тачдаунів уп’яте поспіль, повторивши рекорд НФЛ. Джамарр Чейз зробив 11 прийомів на 231 ярд, а «Бенгалс» покращили баланс до 7-2.

«Канзас-Сіті Чіфс» перемогли «Атланта Фелконс» 35:13. Патрік Магомс набрав 348 пасових ярдів і віддав п’ять тачдаун-пасів уперше з 2022 року. Його показник кар’єрних тачдаун-пасів, зокрема в плей-оф, сягнув 332 — це найбільше серед гравців у перші десять сезонів кар’єри.

Перемоги Детройта та Сіетла

«Детройт Лайонс» у Мюнхені обіграли «Нью-Інгленд Петріотс» 35:10. Джамір Гіббс набрав 153 ярди на виносі, 99 ярдів на прийомі та заніс два тачдауни, довівши загальну кількість своїх тачдаунів у перших чотирьох сезонах до рекордних 62. «Сіетл Сігокс» перемогли «Лас-Вегас Рейдерс» 21:13, попри 10-ярдовий тачдаун новачка Фернандо Мендоси в його першому старті.

Читай нас у