«Сан-Франциско 49ерс» розгромили «Міннесоту Вайкінгс» із рахунком 35:10 на стадіоні «Ацтека» в Мехіко, Мексика. Матч став першим міжнародним поєдинком Sunday Night Football і ознаменував повернення NFL до мексиканської столиці після чотирирічної перерви.

Трибуни стадіону заповнили понад 85 тисяч глядачів, більшість із яких підтримувала команду із Сан-Франциско. Мексика є найбільшим ринком NFL поза межами США. Комісар ліги Роджер Гуделл раніше назвав подію «міні-Супербоулом». За даними The Japan Times, до цього Мексика приймала п'ять матчів регулярного сезону NFL, починаючи з 2005 року.

Перевага 49ерс до перерви

Тайт-енд Джордж Кіттл відкрив рахунок уже в першій атаці «49ерс», а в другій чверті оформив другий тачдаун у матчі. «Вайкінгс» відповіли 11-ярдовим тачдауном ранінгбека Аарона Джонса, однак не змогли стримати атаку суперника.

Квотербек Брок Перді віддав три тачдаун-паси в першій половині зустрічі. Один із них прийняв Майк Еванс, а сейфті Джі'Айр Браун перехопив передачу Кірка Казінса та заніс м'яч у залікову зону після 18-ярдового повернення. На перерву команди пішли за рахунку 28:10.

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Висота та травма Макківіца

У другій чверті правий текл «49ерс» Колтон Макківіц зазнав травми нижньої частини ноги, після чого його вивезли з поля на ношах. За словами головного тренера Кайла Шенагана, у команді вважали, що травма може бути переломом і вивихом.

У третій чверті корнербек Діоммодор Ленор змусив ресивера «Міннесоти» Джастіна Джефферсона втратити м'яч. На початку заключної чверті Крістіан Маккефрі заніс ще один тачдаун із шести ярдів. Через висоту понад 2200 метрів над рівнем моря деякі гравці користувалися кисневими масками на лаві запасних. «Сан-Франциско» готувався до цих умов у Колорадо-Спрінгс, тоді як «Міннесота» залишалася вдома та використовувала спеціально створене висотне тренувальне приміщення на своїй базі.

Гра в Мехіко стала завершальною у рекордній міжнародній програмі NFL із дев'яти матчів цього сезону.

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