У США сенатор Берні Сандерс планує зробити програму загального медичного страхування Medicare for All одним із головних пріоритетів демократів у наступному Конгресі. Як повідомляє The Hill, він має намір просувати ініціативу, коли, як очікується, очолить сенатський Комітет з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій у 2027 році.

В інтерв’ю Associated Press Сандерс заявив, що загальна система медичної допомоги більше не є утопічною ідеєю. Він пов’язав можливість просування цього плану з масштабними перемогами демократів на проміжних виборах.

Поетапне розширення Medicare

Запропонований план передбачає перехід до загального медичного страхування протягом чотирьох років. У перший рік він передбачає зниження віку доступу до Medicare з 65 до 55 років, розширення покриття на стоматологічну допомогу та послуги з охорони зору, а також гарантування медичної допомоги дітям до 18 років.

На другий рік віковий поріг для участі у програмі пропонується знизити до 45 років, на третій — до 35 років. На четвертий рік план мав би поширити медичне покриття на всіх американців.

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Позиції демократів і перешкоди

Сандерс розглядає процедуру бюджетного узгодження як спосіб провести ініціативу в Сенаті в обхід філібастеру республіканців. Водночас The Hill зазначає, що президент Дональд Трамп, імовірно, наклав би вето на законопроєкт, навіть якби Конгрес його ухвалив.

Спікер Палати представників Гакім Джеффріс підтримав розширення Medicare та зниження віку доступу до програми. План також підтримують новообрані сенатори-демократи Абдул Ель-Сайєд із Мічигану та Трой Джексон зі штату Мен. Сенатор Кріс Ван Голлен заявив про підтримку Medicare for All, однак сказав, що позицію щодо цієї пропозиції має визначити демократична фракція.

Новообраний сенатор Кріс Паппас назвав своїм першочерговим завданням недопущення запланованих скорочень Medicaid, які оцінюють у $1 трлн. Бюджетний комітет Палати представників, контрольований республіканцями, оцінює, що Medicare for All збільшить федеральні витрати на $32 трлн за десять років. Рада опікунів Medicare у червні прогнозувала, що трастовий фонд лікарняного страхування програми може стати неплатоспроможним до 2033 року без реформ.

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