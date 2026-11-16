Санфорд очікує втратити $15 млн через зниження податків у Флориді — Fortune

У США місто Санфорд на північний схід від Орландо очікує втратити приблизно 15 млн доларів надходжень від податку на нерухомість протягом наступних двох років. Це може створити у бюджеті міста розрив приблизно у 18%, повідомляє Fortune з посиланням на телеканал FOX 35 Orlando. Місто готується до наслідків ухваленої виборцями Флориди поправки про зниження податків для частини власників житла.

Зміна податкових пільг

Поправка №3 збільшує пільгу для основного місця проживання щодо податків, не пов’язаних зі школами, до 150 тис. доларів у 2027 році та до 250 тис. доларів у 2028 році. Відповідно, податкові рахунки для власників житла, які мають право на пільгу, зменшаться.

За оцінкою Florida TaxWatch, у перший фінансовий рік дія поправки може скоротити доходи місцевих органів влади на 4,9 млрд доларів, а за п’ять років — на 45,8 млрд доларів.

Скорочення витрат і нові збори

Комісари Санфорда обговорили можливі заходи у відповідь на очікуваний бюджетний розрив: відмову від поїздок на зустрічі Ліги міст Флориди, скорочення видатків на публічне мистецтво та стимули для дострокового виходу працівників на пенсію.

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Серед варіантів також розглядають окремий збір на послуги пожежної охорони, який сплачували б власники житлової та комерційної нерухомості. Комісар Санфорда Патрік Остін визнав, що така ідея може бути непопулярною.

В іншому місті центральної Флориди, Окленді, посадовці готують грудневе голосування, яке може відкрити шлях до нових зборів на пожежний захист і водовідведення. Місто прогнозує втрату близько 820 тис. доларів надходжень від податку на нерухомість у 2028 фінансовому році.

Колишній сенатор штату від Республіканської партії Джефф Брандес припустив, що Флорида зрештою може підвищити загальнодержавний податок із продажів, аби компенсувати місцевим громадам втрати. Він також порівняв ситуацію з каліфорнійською Proposition 13, яка у 1978 році суттєво обмежила податки на нерухомість і посилила залежність місцевої влади від фінансування штату.

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