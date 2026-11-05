SANS уперше з 2021 року підвищив рівень кіберзагрози — Fortune

У жовтні SANS Internet Storm Center підвищив рівень кіберзагрози вперше з грудня 2021 року. За власними даними центру, від 2010 року це сталося лише вдесяте. На цьому тлі у Фінляндії відключили урядові сайти, а сайт парламенту Нідерландів припинив роботу. У коментарі Fortune доцент комп’ютерних наук Університету Вандербільта Браян Ворд пов’язав ситуацію з уразливостями PHP2Shell.

Уразливості PHP2Shell

За оцінкою Ворда, основною причиною стали дві уразливості в PHP — мові програмування, яку використовують приблизно 70% вебсайтів із відомою мовою програмування. Ці вади безпеки можуть дозволити зловмисникам отримати контроль над вебсервером.

Ворд зазначив, що дослідник, який працював із моделлю OpenAI, виявив уразливості, що існували щонайменше з 2012 року. Розробники PHP випустили виправлення 21 жовтня, однак атаки вже тривали. Агентство національної безпеки США та Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликали організації відключати системи, які неможливо негайно виправити.

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Повільне встановлення виправлень

Компанія Qualys нарахувала 167 млн інсталяцій PHP у системах своїх клієнтів. За даними, наведеними Вордом, через 12 годин після розкриття інформації про PHP2Shell оновлення встановили приблизно на одній із тисячі таких систем. Автор також зауважив, що системи штучного інтелекту можуть аналізувати виправлення, щоб визначати усунуту уразливість і спосіб її експлуатації.

За підрахунками Ворда на основі Media Cloud, упродовж восьми днів після оприлюднення інформації про PHP2Shell 20 жовтня CNN, Fox News, NPR та USA Today опублікували 5610 матеріалів. Лише дев’ять із них згадали цю або інші значні уразливості того тижня, а два винесли тему в заголовок. Автор закликав Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США запровадити зрозумілі для громадськості попередження про критичні уразливості та початок атак із їх використанням.

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