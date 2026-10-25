Санта-Марта оголосила червону тривогу через раптові паводки — The Rio Times

У колумбійському місті Санта-Марта 24 жовтня оголосили червоний рівень тривоги через ризик раптових паводків на річках П’єдрас і Мансанарес. Сильні дощі затопили міські вулиці, зокрема ділянки туристичної дороги до Мінки та в’їзд до району Курінка, повідомляє The Rio Times.

Робота екстрених служб

Міська служба реагування на надзвичайні ситуації Ogricc відкрила координаційний штаб і спрямувала важку техніку до критичних ділянок. Після виходу з берегів струмка Тамака у Вілья-Бетель родинам передали понад 100 предметів допомоги, зокрема продукти, засоби гігієни, кухонне приладдя, матраци та постільну білизну.

Національний інститут гідрології, метеорології та екологічних досліджень Колумбії IDEAM також зафіксував підтоплення в міській зоні Санта-Марти та вихід із берегів річки Гайра. Інститут попередив про можливі раптові паводки на річках Кордоба й Торібіо поблизу міста Сьєнага.

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Затоплення в Картахені та інших департаментах

У Картахені дощ ішов понад п’ять годин і спричинив підтоплення низки районів. Вода зайшла до будинків у Лас-Пальмерас, Фредонії, Сан-Фернандо, Олая-Еррері, Сан-Педро, Вілья-Роситі, Серрос-де-Альборносі, Нельсон-Манделі та Ель-Посоні. У районі Картахеніта впало дерево, а з автомобіля, заблокованого водою, врятували одну людину.

Мер Картахени Думек Турбай через негоду призупинив відкриття перших двох кілометрів набережної Gran Malecón del Mar, на якому мав бути присутній президент Абелардо де ла Еспріелья. Шторм також пошкодив блискавковідвід і трансформатор насосної системи водоканалу Aguas de Cartagena, через що приблизно 15% користувачів залишилися без водопостачання.

Підтоплення також зафіксували в департаментах Магдалена, Сукре, Кордова й Атлантико. У Барранкільї, за даними пожежної служби, потоком води знесло чотири автомобілі. Станом на ранок 25 жовтня повідомлень про підтверджених загиблих не було, однак повного підрахунку збитків і постраждалих ще не оприлюднили.

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