SANY розгорнула 60 безпілотних електросамоскидів на руднику в Тибеті — Electrek

Китайська компанія SANY розгорнула 60 автономних електричних кар’єрних самоскидів SKT105ED на мідному руднику Zhibula в Тибеті, Китай. Машини розраховані на перевезення до 70 тонн вантажу. Рудник розташований на висоті близько 17 700 футів у горах Гандісишань, у районі хребта Кайлас.

Рудник експлуатують Zijin Mining і Tibet Julong Copper. Сувора погода та розріджене повітря високогір’я ускладнюють залучення операторів важкої техніки. Про розгортання автономного парку повідомляє Electrek.

Автономне керування

Рішення для безпілотних самоскидів SANY розробляє спільно з компанією Eacon Mining Technology, що базується в австралійському Перті. Система поєднує датчики на самій техніці та наземній інфраструктурі, адаптивне керування транспортним засобом і машинне навчання. Такий підхід передбачає централізований контроль за парком, а персонал може втручатися за потреби.

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Eacon зазначає, що автономні системи можуть зменшити потребу в постійній роботі операторів на великій висоті. У своєму опублікованому матеріалі компанія наводить дослідження працівників рудників в Андах на висоті від 3 800 до 4 500 метрів: у 73% оцінених працівників під час високогірних змін фіксували періоди нічного насичення крові киснем нижче 85%, що вказує на помірну або тяжку гіпоксемію.

Електрична платформа

За даними Eacon, її технології вже застосовують на більш ніж 3 100 автономних вантажівках у понад 40 великих рудниках, зокрема на золото-мідному руднику Zijinshan і проєкті Norton Gold Fields в Австралії. Характеристики самоскидів саме цієї партії SKT105ED не розкривали. Водночас споріднені моделі SKT105E, які SANY постачала для інших проєктів, мають два електродвигуни, літій-залізо-фосфатні батареї ємністю від 423 до 642 кВт·год, рекуперативне гальмування та систему швидкого заряджання.

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