У Литві Софія Сапега заявила, що її обманом залучили до зйомок у Вільнюсі, представившись журналістами Novaya Gazeta Europe. Частини її відеодзвінка та змонтовані аудіозаписи згодом використали у програмі Романа Протасевича на білоруському державному телеканалі STV. Про це повідомляє Meduza.

STV увечері 19 листопада показав випуск програми «No Cover», ведучим якої є Протасевич і який був присвячений його колишній дівчині. У випуску продемонстрували відео, змонтовані аудіозаписи розмов Сапеги та листування про гроші. Протасевич також заявив, що вона має проблеми з психічним здоров’ям. За даними Nasha Niva, Сапега сказала, що пропагандисти спотворили її погляди.

Зйомки у Вільнюсі

За словами Сапеги, після великого інтерв’ю виданню Zerkalo з нею в Telegram зв’язався чоловік, який представився журналістом Novaya Gazeta Europe Іллею Азаром. Він запропонував їй узяти участь у відеопроєкті для російськомовної аудиторії в Європі про її життя, участь у протестному русі, ув’язнення та стосунки з Протасевичем.

Проєкт нібито мав складатися з трьох епізодів, а Сапезі обіцяли по 1 800 євро за кожен. 6 листопада вона отримала аванс у 302 євро. Зйомки відбулися 15 листопада на вулицях Вільнюса, у парку та в орендованій квартирі. У роботі брали участь інтерв’юер, фотограф, оператор та інші члени знімальної групи.

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Матеріали видалили

Під час зйомок з’ясувалося, що члени команди не знали людини, яка їх найняла. Їм, як і Сапезі, обіцяли надіслати контракт і решту коштів 16 листопада. Сапега звернулася до Novaya Gazeta Europe, де їй повідомили, що редакція нічого не знає про таке завдання. Це згодом підтвердив і Азар.

Знімальна група вирішила не передавати відео замовнику та видалила відзняті матеріали. В ефірі STV показали лише фотографії зі знімального майданчика. Сапега також розповіла, що чоловік, який замовив зйомки, називав учасників команди шахраями, обіцяв прилетіти з Праги до Вільнюса, але не з’явився на домовлену зустріч у кафе. Його повідомлення, за її словами, точно описували те, що відбувалося довкола неї, тому вона запідозрила стеження.

Протасевич написав у Telegram, що для зйомок цього випуску його команді довелося «трохи пограти у шпигунів».

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