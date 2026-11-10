Сара Анґіус представила виставу LONO на фестивалі в Карачі — Dawn

Німецька хореографка й виконавиця Сара Анґіус представила 45-хвилинну виставу LONO на 12-й день Всесвітнього культурного фестивалю в Карачі, Пакистан. Постановка поєднала сучасний танець, фізичний театр, лялькарство та візуальні ілюзії, повідомляє Dawn.

Вистава без діалогів

LONO досліджує людську свідомість, спогади та сприйняття минулого й майбутнього. Виставу показали без діалогів: вона зображала незвичні художні взаємини між жінкою та настільною лампою. Глядачі зустріли перформанс оплесками.

Музика, скульптура і театр

Того ж дня кенійські митці Макадем і Адела провели музичний воркшоп Music as Memory. Вони розповіли про історію, будову та культурні традиції ньятіті — традиційного інструмента народу луо. За словами митців, гра на ньятіті історично була обмежена для чоловіків, однак нині дедалі більше жінок займаються цим мистецтвом.

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Президент Arts Council of Pakistan у Карачі Мухаммад Ахмед Шах запросив Макадема й Аделу до резидентської програми ради. Він запропонував їм провести два тижні в Arts Council, навчати студентів музиці та співпрацювати з місцевими музикантами над новими творчими ідеями.

Програма фестивалю також включала майстер-клас азербайджанського скульптора Мушфіга Гейдарова, який ознайомив студентів із традиційними та сучасними техніками скульптури. Французький танцювальний гурт Legiteam Obstruxion провів воркшоп у Studio One, а театральна програма складалася з постановок Almiya та A Stand-up Tragedy. Перша вистава порушувала теми зв’язку матері й дитини, розлуки, спогадів і жалю, а другу написав журналіст, поет і прозаїк Пірзада Салман.

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