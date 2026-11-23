Сарразена включили до збірної Франції на супергігант Кубка світу — Channel NewsAsia
Французького гірськолижника Сіпрієна Сарразена включили до складу збірної Франції на супергігант Кубка світу в Коппер-Маунтін у США. 32-річний спортсмен має повернутися до змагань майже через два роки після важкого падіння в Борміо, Італія, повідомляє Channel NewsAsia.
Повернення після падіння
Сарразен не виступав у змаганнях із грудня 2024 року. Тоді він упав під час тренування перед швидкісним спуском у Борміо. Спортсменові провели операцію з відведення крові після крововиливу в мозок. Також він зазнав травм стопи та коліна.
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Найуспішніший сезон
Найкращим для француза був сезон Кубка світу 2023–2024 років, у якому він здобув чотири перемоги. Він виграв швидкісний спуск у Борміо, двічі переміг у Кіцбюелі та став найкращим у супергіганті у Венгені.
Відновлення тренувань
До катання на лижах Сарразен повернувся у грудні 2025 року, а в квітні відновив офіційні тренування. За кар'єру він виграв п'ять гонок Кубка світу.