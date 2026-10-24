Sassa заперечила, що контракт на R30 млн мав просувати її керівника — TimesLIVE

У ПАР Південноафриканське агентство соціального забезпечення Sassa заперечило, що комунікаційний контракт вартістю 30 млн рандів мав просувати його керівника Тембу Матлоу. Як повідомляє TimesLIVE, в агентстві заявили, що процедуру укладення контракту розпочали ще до призначення Матлоу.

Мета комунікаційного контракту

Речник Sassa Пасека Летсаці пояснив, що контракт мав посилити інформування отримувачів соціальних виплат у провінціях країни. За його словами, контракт також підтримував інформаційні кампанії щодо переходу власників карток Sassa Gold до Postbank або інших банків на їхній вибір.

Початковим терміном переходу було 28 лютого 2025 року, однак дедлайн спершу продовжили до 20 березня, а згодом — до 30 квітня. Станом на 20 березня понад 1 млн власників карток Sassa Gold ще не перейшли на новий спосіб отримання виплат. За даними агентства, воно посилило роз’яснювальну роботу через соціальні мережі, традиційні медіа та заходи на стоянках таксі, у торговельних центрах та інших громадських місцях.

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Відповідь на публікацію Mail & Guardian

Sassa реагувала на матеріал Mail & Guardian, опублікований у п’ятницю під заголовком «R30 million To Make Sassa CEO Look Good». В агентстві наголосили, що на початку контрактного процесу Матлоу був регіональним виконавчим менеджером, відповідальним за провінції Гаутенг і Мпумаланга. Виконувачем обов’язків генерального директора він став у грудні 2024 року.

Летсаці також відкинув припущення, що контакти Sassa із журналістами мали впливати на висвітлення роботи установи або стримувати критичні публікації. За його словами, такі зустрічі допомагають медіа точніше розповідати про перевірки соціальних виплат, вимоги до одержувачів та запобігання шахрайству. Sassa заявила, що не очікує прихильного висвітлення в обмін на доступ журналістів до посадовців.

Агенція також заперечила твердження, що медіазаходи почали проводити після призначення Матлоу виконувачем обов’язків керівника: за її даними, його перша така зустріч на цій посаді відбулася в березні 2025 року. У Sassa заявили, що Офіс громадського захисника очистив Матлоу від звинувачень у неправомірних діях за попередніми твердженнями, згаданими в публікації.

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