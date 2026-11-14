Саудівська Аравія та Туреччина обговорили розширення співпраці у виробництві оборонної продукції, передачі технологій і локалізації виробництва. Переговори відбулися під час дводенного заходу Türkiye-Saudi Arabia Defense Industry Days у Стамбулі, де понад 100 турецьких і 25 саудівських компаній вивчали можливості спільних проєктів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Інвестиції та локалізація

Державний міністр Саудівської Аравії, член уряду та виконувач обов’язків керівника Генерального управління військової промисловості Бандар Альхорайєф заявив, що співпраця з Туреччиною активізувалася після представлення Ер-Ріядом промислової та гірничої стратегій. За його словами, регіональні виклики посилюють потребу в кооперації для локалізації виробництва в різних промислових секторах.

Альхорайєф зазначив, що ключову роль в інвестиціях і розвитку оборонної галузі має відіграти приватний сектор. Він назвав трьома пріоритетами визначення напрямів співпраці та інвестування, забезпечення компаній інфраструктурою і фінансуванням, а також укладення контрактів, які дозволять бізнесу оцінювати майбутній попит.

Саудівська Аравія планує залучати оборонні компанії з досвідом і передовими технологіями. Однією з цілей програми Saudi Vision 2030 є локалізація понад 50% оборонної промисловості до 2030 року. Саудівська сторона також наголосила на важливості освіти, підготовки кадрів і розвитку технологій, які можуть змінити військове виробництво.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спільні проєкти та ланцюги постачання

Голова Управління оборонної промисловості Туреччини Халук Гьорґюн заявив, що Анкара прагне створювати зі Саудівською Аравією довгострокові партнерства, обмінюючись досвідом та розширюючи взаємодію у технологіях, дослідженнях і розробках.

Серед можливих напрямів співпраці він назвав закупівлі, дослідження та розробки, підготовку персоналу, управління програмами й дослідницькою інфраструктурою, а також спільні інвестиції. Особливу увагу на заході приділили зближенню малих і середніх підприємств двох країн, зміцненню ланцюгів постачання та пошуку можливостей для спільних проєктів.

За словами Гьорґюна, протягом останніх трьох років Туреччина та Саудівська Аравія провели понад 75 зустрічей, присвячених оборонній промисловості. Захід у Стамбулі організували Рада зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини, Saudi Arabian Military Industries та оборонний кластер SAHA Istanbul.

Читай нас у