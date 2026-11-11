Саудівська Аравія і Туреччина підписали угоду щодо 3 ГВт вітрових проєктів — OilPrice
Саудівська Аравія та Туреччина підписали угоду про просування в Туреччині проєктів вітрової енергетики загальною потужністю 3 ГВт. Домовленість є частиною ширшої програми розвитку відновлюваної енергетики на 5 ГВт, повідомляє OilPrice.
Програма на 5 ГВт
Програму реалізовуватиме саудівська компанія ACWA Power. Її перша фаза передбачає сонячні проєкти сукупною потужністю 2 ГВт у турецьких провінціях Сівас і Караман, а другий етап охоплює вітрові проєкти потужністю 3 ГВт.
За даними Reuters, на які посилається OilPrice, остання угода просуває запланований вітровий етап програми, а не розширює вже наявні вітрові установки. Заплановані в межах двосторонньої домовленості вітрові потужності становлять 20% від чинних генерувальних потужностей вітроенергетики Туреччини.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що країни поглиблюють стратегічну співпрацю в енергетиці.
Інвестиції та цілі
Сонячну фазу програми оголосили раніше цього року. Саудівська Аравія планує вкласти приблизно 2 млрд доларів у два сонячні об’єкти в Сівасі та Карамані із сукупною потужністю 2 ГВт. Після запуску вони мають покривати потреби в електроенергії приблизно 2,1 млн домогосподарств.
Урядова ціль Туреччини щодо розвитку низьковуглецевих потужностей передбачає щорічне введення 10 ГВт нових потужностей. Саудівська Аравія прагне до 2030 року виробляти близько половини електроенергії з відновлюваних джерел, а до 2060 року — досягти нульових чистих викидів.