Саудівська Аравія і Туреччина підписали угоду щодо 3 ГВт вітрових проєктів — OilPrice

Саудівська Аравія та Туреччина підписали угоду про просування в Туреччині проєктів вітрової енергетики загальною потужністю 3 ГВт. Домовленість є частиною ширшої програми розвитку відновлюваної енергетики на 5 ГВт, повідомляє OilPrice.

Програма на 5 ГВт

Програму реалізовуватиме саудівська компанія ACWA Power. Її перша фаза передбачає сонячні проєкти сукупною потужністю 2 ГВт у турецьких провінціях Сівас і Караман, а другий етап охоплює вітрові проєкти потужністю 3 ГВт.

За даними Reuters, на які посилається OilPrice, остання угода просуває запланований вітровий етап програми, а не розширює вже наявні вітрові установки. Заплановані в межах двосторонньої домовленості вітрові потужності становлять 20% від чинних генерувальних потужностей вітроенергетики Туреччини.

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Інвестиції та цілі

Сонячну фазу програми оголосили раніше цього року. Саудівська Аравія планує вкласти приблизно 2 млрд доларів у два сонячні об’єкти в Сівасі та Карамані із сукупною потужністю 2 ГВт. Після запуску вони мають покривати потреби в електроенергії приблизно 2,1 млн домогосподарств.

Урядова ціль Туреччини щодо розвитку низьковуглецевих потужностей передбачає щорічне введення 10 ГВт нових потужностей. Саудівська Аравія прагне до 2030 року виробляти близько половини електроенергії з відновлюваних джерел, а до 2060 року — досягти нульових чистих викидів.

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