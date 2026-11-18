Саудівська Аравія готується до воєнної кампанії проти єменських хуситів, яка може тривати до шести місяців. Ер-Ріяд прагне домогтися успіхів на фронті силами своїх союзників у Ємені перед можливими переговорами з хуситами, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на двох західних посадовців, яких саудівська сторона поінформувала про плани.

Третє джерело, обізнане з планами Саудівської Аравії, підтвердило цю інформацію. Співрозмовники видання також вважають, що домовленість про завершення ширшого конфлікту з Іраном могла б сприяти деескалації в Ємені.

Ситуація на фронті

Після відновлення бойових дій хусити, за даними видання, захопили узбережжя Червоного моря та стратегічну Баб-ель-Мандебську протоку, а також оточили місто Таїз. Минулого місяця урядові сили Ємену здійснили контрнаступ і повернули частину територій біля протоки, однак згодом відступили, щоб захистити тимчасову столицю країни Аден.

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Саудівські та єменські сили перегруповуються для оборони Адена і можуть перенести наступальні дії на східні напрямки, де їм вдалося зберегти позиції або досягти певного просування. Саудівська Аравія також повідомила про заміну командувача коаліції, яку вона очолює, а влада Ємену, за інформацією двох обізнаних осіб, може змінити військове керівництво.

Наслідки для Саудівської Аравії

За словами третього джерела, Ер-Ріяд вважає, що наступальна підтримка США могла б змінити перебіг бойових дій та дати змогу союзним силам здобути потрібні результати за кілька тижнів. Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не надала такої підтримки.

Конфлікт позначився і на житті в Саудівській Аравії. Минулого тижня атака хуситів пошкодила висотну штаб-квартиру державної нафтової компанії Aramco в Ер-Ріяді, а серія ударів по аеропорту столиці з жовтня тримає його закритим для більшості авіарейсів. Через це скасували або перенесли низку престижних заходів, зокрема інвестиційну конференцію FII. Кубок Азії з футболу, запланований на січень 2027 року, перенесли на грудень того самого року.

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