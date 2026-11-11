Саудівська Аравія наростила видобуток нафти на 26% у жовтні — OilPrice

Саудівська Аравія повідомила ОПЕК про збільшення видобутку сирої нафти у жовтні до 10,563 млн барелів на добу. Це на 26% більше, ніж 8,372 млн барелів на добу у вересні, повідомляє OilPrice. Заявлений рівень виробництва трохи перевищив квоту королівства в ОПЕК, що становить близько 10,5 млн барелів на добу.

Найвищий показник із лютого

Жовтневий обсяг став найвищим із лютого, коли Саудівська Аравія звітувала про видобуток 10,882 млн барелів на добу. Це був останній місяць перед війною в Ірані, яка, за описом видання, порушила постачання на Близькому Сході.

Водночас офіційні дані Ер-Ріяда оцінюють постачання нафти на ринок, без урахування обсягів у сховищах, у 9,203 млн барелів на добу. Решта видобутої в жовтні нафти надійшла до сховищ.

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Експортні маршрути та дані ОПЕК+

Saudi Aramco здійснювала експорт через термінали в Перській затоці та Східно-Західний трубопровід до Янбу на Червоному морі. Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що атака на цей трубопровід у понеділок спричинила обмежену пожежу, яку аварійні служби загасили без порушення роботи трубопроводу.

За оцінкою ОПЕК, сформованою на основі вторинних джерел, сукупний видобуток нафти країнами ОПЕК+ у жовтні становив 41,23 млн барелів на добу. Це на 2,04 млн барелів на добу більше, ніж у вересні. ОПЕК+ також переглядає максимальні виробничі потужності держав-учасниць перед міністерською зустріччю 29 листопада, на якій мають визначити цільові обсяги видобутку на 2027 рік.

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