Саудівська Аравія обмежила роботу іноземців у 97 професіях — Kathmandu Post

Саудівська Аравія запровадила нові вимоги щодо працевлаштування у 28 професіях туристичної сфери та 69 адміністративних і допоміжних спеціальностях. Для частини посад установили квоти на частку громадян країни, а деякі професії повністю зарезервували для них, повідомляє Kathmandu Post.

Квоти для туристичної галузі

Перший етап локалізації 28 професій у туризмі почав діяти 22 квітня 2026 року. У чотирьох професіях персонал має на 100% складатися з громадян Саудівської Аравії: це рецепціоніст, рецепціоніст готелю, телефонний оператор та працівник довідкової служби.

Ще для 12 посад встановили норму щонайменше 70% працівників — громадян Саудівської Аравії. Вона, зокрема, поширюється на керівників філій, гідів, інспекторів готелів, фахівців із закупівель, зв'язків із громадськістю та продажів. Для інших 12 професій, серед яких працівники з продажу квитків, турагенти, координатори заходів, маркетологи, хостес ресторанів і супервайзери з прибирання, частка саудівців має становити не менше 50%.

Квоту визначатимуть за загальною кількістю працівників у кожній професії. Наприклад, якщо на посаді з 70-відсотковою вимогою працюють п'ятеро людей, щонайменше четверо з них мають бути громадянами країни. Роботодавці повинні дотримуватися вимог також у разі передання цих робіт підрядникам. Порушникам загрожують передбачені законом заходи.

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Адміністративні посади

Окремо Міністерство людських ресурсів і соціального розвитку Саудівської Аравії повідомило про 100-відсоткову локалізацію 69 адміністративних та допоміжних професій у приватному секторі. Вимога набула чинності 4 жовтня, після чого почалися перевірки підприємств.

До переліку увійшли посади у сфері управління персоналом і рекрутингу, планування робочої сили, зв'язків із державними органами та громадськістю, секретарської роботи, перекладу, введення даних, а також адміністративної підтримки. Серед названих професій — менеджери з розвитку людських ресурсів, менеджери з набору персоналу, спеціалісти з рекрутингу, адміністративні помічники, митні представники та представники з відвантаження.

Наступні етапи

Саудівська Аравія планує поширити локалізацію загалом на 41 професію в туристичному секторі. Із 3 січня 2027 року для кухарів діятиме вимога про 30% саудівського персоналу, а з 2 січня 2028 року для 12 управлінських посад запровадять квоту 50%.

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