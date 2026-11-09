Саудівська Аравія оголосила відбій тривоги в Ер-Ріяді — Daily Maverick

Служби цивільної оборони Саудівської Аравії в понеділок оголосили про завершення небезпеки в столиці країни Ер-Ріяді через кілька хвилин після того, як поширили попередження.

Пошкодження вежі Aramco

Тривогу оголосили наступного дня після атаки, відповідальність за яку взяли єменські хусити. У неділю уламки від спроби атаки вибили вікна на кількох поверхах вежі Aramco Tower у фінансовому районі Ер-Ріяда.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що пошкодження були обмеженими, а постраждалих немає. Коаліція на чолі із Саудівською Аравією також повідомила про перехоплення ракет хуситів над столицею, пише Daily Maverick.

Відновлення бойових дій

Хусити активізували ракетні та дронові удари по саудівських аеропортах, портах і нафтових об’єктах. Бойові дії між Саудівською Аравією та пов’язаним з Іраном угрупованням відновилися в липні. Саудівська Аравія у відповідь завдавала авіаударів по цілях хуситів у Ємені. Відновлення протистояння зруйнувало перемир’я, досягнуте за посередництва ООН у 2022 році, яке значною мірою зупинило бойові дії між королівством і угрупованням.

Читай нас у