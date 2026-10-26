Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина ведуть переговори в Тегерані — Euronews

Високопосадовці Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини проводять у Тегерані, Іран, переговори з іранськими представниками щодо регіональної безпеки. За даними саудівських та іранських посадовців, у зустрічі беруть участь міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман, командувач армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір і глава турецької розвідки Ібрагім Калин, повідомляє Euronews.

Посадовці, за даними видання, зустрічаються із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсеном Резаї. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що переговори можуть стати кроком до створення механізмів співпраці у сфері регіональної безпеки. Він також повторив позицію Тегерана щодо моделі безпеки, яка передусім спирається на можливості та інтереси держав регіону.

Мекканська угода про оборону

Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина підписали Мекканську угоду про спільну оборону в серпні 2026 року. Документ передбачає, що збройний напад на одну з країн-учасниць вважатиметься нападом на всіх трьох, а інші сторони мають надати допомогу.

Угоду уклали на тлі регіональної нестабільності та побоювань щодо загроз, пов’язаних з Іраном і його союзниками. Водночас турецькі посадовці наголошували, що пакт не спрямований проти Тегерана чи іншої конкретної держави. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 8 серпня заявив Anadolu, що угода не визначає спільного противника: країна може розглядатися як ціль лише в разі нападу на одного з підписантів.

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Атаки хуситів

Посилення ракетних і дронових атак єменських хуситів на Саудівську Аравію стало першим серйозним випробуванням для альянсу. На екстреній зустрічі в Ер-Ріяді 5 жовтня три країни домовилися рухатися до виконання зобов’язань щодо колективної оборони, зокрема забезпечити швидке розгортання узгоджених військових сил і засобів у Саудівській Аравії.

Анкара водночас розмежувала підтримку оборони Саудівської Аравії та участь у наступальних операціях проти хуситів у Ємені. Фідан 8 жовтня заявив, що угода має оборонний характер, і виключив відправлення турецьких військових до іншої країни для здійснення атак. Туреччина розглядає можливу допомогу у сферах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та технічної підтримки.

Заступник міністра публічної дипломатії Саудівської Аравії Раєд Крімлі 26 жовтня написав у X, що візит до Тегерана є частиною зусиль країн Мекканського пакту зі зниження напруженості та підтримки дипломатичних рішень, зокрема посередництва Катару й Пакистану.

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