За даними The National, Саудівська Аравія за п’ять місяців перехопила 252 із щонайменше 278 ракет і безпілотників, випущених по країні переважно хуситами. Боєприпаси, зафіксовані між 27 червня та 27 листопада, запускали з Ємену та Іраку.

Перехоплення та влучання

Ці дані наведено в оцінці платформи розвідки та спостереження Project Aurorah. Саудівська мережа протиповітряної оборони, до якої входять комплекси Patriot і THAAD, знищила понад 90% зареєстрованих ракет і дронів.

Автори оцінки зафіксували 43 удари по землі. У 17 випадках причиною стали уламки перехоплених ракет або дронів, ще 26 були прямими влучаннями ворожих боєприпасів. Це становить трохи більш як 9% від усієї кількості зафіксованих загроз.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У звіті зазначено, що саудівську оборону найчастіше долали безпілотники. Засновник Project Aurorah, військовий аналітик Наваф Обейд, назвав рівень перехоплень значним результатом з огляду на площу Саудівської Аравії, яка, за його словами, більша за Західну Європу.

Жертви атак

У жовтні внаслідок атак на саудівські аеропорти загинули 20 людей, ще приблизно 380 дістали поранення. Під час ракетного удару по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді 10 жовтня загинули 13 людей, а понад 300 були поранені.

За даними видання, у четвер снаряд уразив нафтопереробний завод Saudi Aramco в Джизані: загинув працівник із Непалу, ще кілька людей постраждали. Обейд наголосив, що жодна система ППО не здатна гарантувати абсолютний захист території такого масштабу.

Читай нас у