Саудівська Аравія підписала заяву про Ізраїль як джерело нестабільності — Jerusalem Post

Саудівська Аравія разом із Туреччиною, Пакистаном та Єгиптом підписала спільну заяву, в якій ізраїльську окупацію названо головним джерелом нестабільності в регіоні та за його межами. Водночас аналітики, яких опитало Jerusalem Post, не розцінюють цей крок як остаточну відмову Ер-Ріяда від перспективи приєднання до Авраамових угод.

Умови для нормалізації

Аналітик із питань країн Перської затоки Ахмед Альхузайє заявив, що спільний документ демонструє регіональне зближення великих держав, стратегічні пріоритети яких не завжди збігаються. На його думку, підписанти розглядають палестинське питання не як ізольований конфлікт, а як один із ключових чинників ширшої регіональної нестабільності.

Альхузайє звернув увагу, що Саудівська Аравія традиційно поєднувала підтримку палестинців із прагматичною дипломатією. Однак підтримка формулювань, які покладають відповідальність за нестабільність на ізраїльську політику, а також підтвердження підтримки палестинської держави в кордонах 1967 року, на його оцінку, свідчать про бажання Ер-Ріяда діяти в ширшому арабському та мусульманському форматі.

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Палестинське питання і безпека регіону

За словами аналітика, заява означає, що політичні й дипломатичні умови для нормалізації саудівсько-ізраїльських відносин стали суттєво складнішими. Він вважає, що Саудівська Аравія навряд чи відокремлюватиме розвиток відносин з Ізраїлем від реального поступу в палестинському врегулюванні.

У документі також засуджено атаки хуситів на Саудівську Аравію та морське судноплавство. Альхузайє пов’язав палестинське питання, регіональну безпеку, стабільність судноплавства й деескалацію у відносинах з Іраном в єдиний комплекс регіональної політики.

Спеціальний представник Global Abrahamic Movement у Саудівській Аравії Ваккас Джавед також заявив, що Ер-Ріяд може мати підстави зміцнювати оборонні зв’язки з Пакистаном і Туреччиною. Водночас такі партнерства, за його словами, не обов’язково спрямовані проти Ізраїлю або означають відмову від Авраамових угод. Він додав, що Саудівська Аравія може зберігати незалежні дипломатичні зв’язки з цими країнами, паралельно вивчаючи можливість взаємодії з Ізраїлем.

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