Саудівська Аравія очікує скорочення економіки на 2,1% цього року замість прогнозованих раніше 3,6%. Перегляд оцінки пов’язаний із відновленням обсягів нафтового експорту, який, за даними OilPrice, частково зменшив економічні втрати, спричинені війною з Іраном.

Експорт через Червоне море

Оновлений прогноз оприлюднили в бюджетній заяві у вівторок. До початку війни Саудівська Аравія розраховувала на економічне зростання приблизно на 4,5%.

У жовтні саудівський нафтовий експорт досяг найвищого рівня від початку війни. Компанія Aramco збільшила транспортування нафти трубопроводом Схід—Захід до Янбу на узбережжі Червоного моря, щоб компенсувати обсяги поставок, втрачені через Ормузьку протоку. Водночас видобуток усе ще нижчий за довоєнний рівень.

Дефіцит і державний борг

У другому кварталі нафтові доходи Саудівської Аравії зросли на 28% порівняно з попереднім кварталом, хоча нафтовий сектор країни скоротився майже на 25%. Вищі ціни на нафту частково компенсували зниження виробництва.

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Уряд прогнозує бюджетний дефіцит у 245 млрд ріалів, або $65 млрд, що дорівнює 4,9% ВВП. Ненефтовий сектор, за очікуваннями, зросте на 2,3%.

На 2027 рік Саудівська Аравія прогнозує відновлення економіки на 10,9%, переважно завдяки нарощуванню нафтовидобутку, та скорочення дефіциту до 191 млрд ріалів ($51 млрд). Очікується, що державні витрати зменшаться на 44 млрд ріалів, тоді як доходи зростуть лише на 11 млрд ріалів. Державний борг, за прогнозом, збільшиться з 1,73 трлн ріалів цього року до 1,92 трлн ріалів у 2027 році.

OilPrice також зазначає, що атаки хуситів і надалі загрожують інфраструктурі, а додаткові потужності для транспортування нафти в обхід Ормузької протоки не мають розпочати будувати раніше 2028 року.

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