Саудівська Аравія повідомила про 62 водні проєкти в Ємені — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія повідомила про 62 проєкти та ініціативи у сфері водопостачання в 14 провінціях Ємену. Вони мають поліпшити розподіл води, розширити доступ до безпечної питної води та посилити водну безпеку в містах і сільській місцевості, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Роботи проводять у межах Саудівської програми розвитку та відбудови Ємену. За даними програми, ініціативи допомогли забезпечити сталі джерела прісної води, підвищити ефективність водних систем, скоротити втрати та посилити спроможність місцевих громад управляти ресурсами.

Водопостачання та енергія для насосів

За даними програми, проєкти забезпечили 100% потреб у воді в Аль-Гайді в провінції Аль-Махра, 50% потреб у провінції Сокотра та частину попиту в Адені. Програма передбачає будівництво й модернізацію водних мереж, підключення громад до джерел води, а також використання відновлюваної енергії для живлення свердловин і насосів.

Як зазначає видання, ці заходи дали змогу підвищити ефективність виробництва та розподілу води, знизити експлуатаційні витрати й розширити послуги водопостачання для районів, які найбільше цього потребують.

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Зрошення та опріснення

Програма також підтримала сільське господарство через упровадження сучасних систем зрошення, зокрема крапельного. На Сокотрі проєкт інтегрованої системи водопостачання передбачає диверсифікацію джерел води, модернізацію мереж і зміцнення сталості водних ресурсів.

Окремо проводять навчання працівників і користувачів систем водопостачання з управління водними ресурсами, експлуатації та технічного обслуговування. У січні програма оголосила про проєкт першої у своєму роді опріснювальної установки в провінції Аден, яка має збільшити запаси прісної води та зменшити виснаження водних ресурсів.

Загалом програма здійснила 300 проєктів та ініціатив у 16 єменських провінціях. Вони охоплюють освіту, охорону здоров’я, енергетику, водопостачання, транспорт, сільське господарство й рибальство, програми розвитку, розбудову спроможностей і підтримку уряду Ємену.

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