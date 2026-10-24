Саудівська Аравія повідомила про відбій небезпеки у чотирьох районах — Anadolu Agency

Цивільна оборона Саудівської Аравії 24 жовтня заявила, що небезпека минула у чотирьох районах королівства. Раніше для цих територій поширювали попередження про потенційну загрозу.

Райони відбою небезпеки

Відбій стосується губернаторств Джидда, Таїф і Янбу, а також провінції Мекка. Відповідні заяви служба оприлюднила у соцмережі X, де окремо вказала на ці чотири території. За даними повідомляє Anadolu Agency.

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Заклик Цивільної оборони

Цивільна оборона закликала жителів цих районів дотримуватися її інструкцій та уникати скупчень і зйомки. Цей заклик стосувався територій, щодо яких раніше надходили попередження. Цивільна оборона не уточнила у своїх заявах, що саме стало причиною попередження.

Попередження прозвучали на тлі ескалації бойових дій між Саудівською Аравією та єменським угрупованням хуситів. Агентство зазначає, що серед атак, спрямованих проти королівства, були ракетні удари та атаки безпілотниками.

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