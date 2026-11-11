Кабінет міністрів Саудівської Аравії схвалив єдиний закон про захист прав споживачів, який об’єднує правила для відносин між покупцями та бізнесом. Порушникам можуть загрожувати штрафи до 8 млн саудівських ріалів, або $2,1 млн, а також ув’язнення строком до двох років, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Закон поширюється на товари й послуги та має запроваджуватися за участі понад 20 державних органів. Він передбачає захист від небезпечної, дефектної або такої, що не відповідає вимогам, продукції й послуг, право на відшкодування шкоди та спрощені механізми розгляду спорів.

Заборона оманливих практик

Нові норми спрямовані проти комерційних практик, які можуть несправедливо впливати на рішення покупців. Зокрема, закон забороняє фальшиві відгуки, маніпуляції з коментарями споживачів, приховану рекламу та просування товарів, яких фактично немає у продажу. Також заборонені неправдиві заяви про обмежену кількість товару та додаткові збори за використання певного способу оплати.

Під час криз, пандемій або інших виняткових обставин органи влади за дозволом Кабінету міністрів зможуть встановлювати ціни, обмежувати торговельну націнку або вимагати попереднього дозволу на підвищення цін.

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Гарантії та розгляд скарг

Для договорів, укладених поза приміщеннями компаній, діятимуть гарантії, подібні до правил електронної торгівлі. Споживачі зможуть відмовитися від такого договору без пояснення причин протягом семи днів за встановлених умов. Компанії мають розкривати свої дані, контакти й способи оплати, а надавачі послуг — інформувати клієнтів про ремонтні роботи, їх тривалість і вартість.

Мінімальна гарантія на нові товари становитиме два роки, а на послуги та вживані товари — один рік. Закон також передбачає окремий захист дітей, літніх людей і людей з інвалідністю та обмежує рекламу, що може зашкодити здоров’ю або безпеці дітей.

Серед можливих заходів впливу — вимога усунути порушення, призупинення товарів, послуг або договірних положень, блокування сайтів-порушників, вилучення невідповідної продукції та попередження для споживачів. Закон набуде чинності через 180 днів після публікації в офіційному віснику й замінить закони про боротьбу з комерційним шахрайством, електронну торгівлю та комерційні дані.

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