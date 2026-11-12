Саудівська Аравія створила технічну групу для вантажних процедур — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія посилила заходи для безперервного перевезення товарів на тлі регіональних перебоїв у судноплавстві. Влада країни створила технічну групу для спрощення вантажних процедур, а також окремі центри підтримки для авіаційного та портового секторів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними видання, ці заходи мають пришвидшити реагування на запити бізнесу, підвищити готовність логістичної інфраструктури та забезпечити рух товарів через аеропорти й морські порти.

Технічна група для вантажів

Міністерство транспорту та логістичних послуг поінформувало приватні компанії, що до складу групи увійдуть представники транспортно-логістичного сектору та Управління закяту, податків і митниці. Група розглядатиме технічні й операційні перешкоди та допомагатиме спрощувати процедури для всіх типів вантажів із постраждалих аеропортів, зокрема міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

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Генеральне управління цивільної авіації запустило центр підтримки та обміну знаннями для авіавантажів. Аналогічний центр створило Управління портів Саудівської Аравії: він прийматиме запити щодо логістичної підтримки та супроводжуватиме їх у взаємодії з відповідними органами. Міністерство також закликало компанії повідомляти про проблеми з перевезеннями через визначені канали зв'язку.

Альтернативні маршрути

За даними Asharq Al-Awsat, після початку війни між США та Іраном раніше цього року королівство запровадило операційні й регуляторні кроки для посилення стійкості ланцюгів постачання та зменшення впливу збоїв на регіональну торгівлю.

Серед таких заходів — перенаправлення частини вантажів зі східних портів до західних, зокрема до Ісламського порту Джидди, а також поліпшення сполучення між морськими портами, сухопутними прикордонними переходами та залізницею. Влада також розширює морські перевезення разом із приватним сектором і посилює автомобільні вантажоперевезення, використовуючи парк із понад 500 тисяч вантажівок. Для доставки товарів застосовують комбіновані сухопутні, повітряні та морські маршрути.

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