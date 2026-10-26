Саудівська Аравія та Греція посилять оборонну співпрацю — Asharq Al-Awsat

Саудівська Аравія та Греція домовилися посилити оборонну співпрацю й координацію у сфері безпеки за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман прийняв прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса в палаці Аль-Ямама, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Оборона та кібербезпека

У спільній заяві сторони підтвердили намір розширювати взаємодію у сфері оборони, що, за їхньою оцінкою, сприятиме регіональному та глобальному миру й безпеці. Вони також домовилися зміцнювати координацію у боротьбі зі злочинністю, екстремізмом, тероризмом і фінансуванням тероризму, а також обмінюватися досвідом і проводити навчання.

Окремо Ер-Ріяд і Афіни наголосили на важливості співпраці у сфері кібербезпеки та обміну інформацією для захисту ключових інтересів і національної безпеки обох країн.

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Торгівля, енергетика та цифрові проєкти

Сторони відзначили зростання двосторонньої торгівлі з 2021 року: у 2025 році її обсяг становив близько 1,7 млрд доларів. Вони планують розвивати інвестиції в інфраструктуру, будівництво, енергетику, цифровий зв’язок, логістику та технології.

Також Саудівська Аравія і Греція підтвердили намір завершити в заплановані строки проєкт підводного кабелю East to Med Data Corridor, покликаний посилити цифрове сполучення між Сходом і Заходом. У сфері енергетики країни домовилися прискорити співпрацю щодо електричного з’єднання Саудівської Аравії та Греції, а також вивчати можливості експорту чистого водню до Греції та інших держав ЄС.

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