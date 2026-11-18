У турецькій Анталії Der Spiegel повідомив про суперечку навколо роботи Світової кліматичної ради IPCC. За оцінкою видання, Саудівська Аравія та Індія перешкоджають роботі ради, що може поставити під загрозу подальшу роботу її авторів.

Оцінка Der Spiegel

Der Spiegel характеризує дії двох країн як саботаж та вказує, що за ними, на думку видання, стоїть розрахунок. У публікації йдеться про можливі наслідки цієї суперечки для підготовки світового кліматичного звіту IPCC.

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Ризик затримки звіту

Автори цієї ради, за інформацією видання, працюють на волонтерських засадах, тобто без оплати за свою роботу. Як пише Der Spiegel, уже за кілька тижнів вони можуть стати неспроможними продовжувати роботу.

У такому разі світовий кліматичний звіт IPCC може вийти із запізненням. Видання пов’язує можливу затримку публікації з ризиком втрати авторами можливості працювати над ним далі.

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