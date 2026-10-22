Саудівська Аравія та Йорданія підписали оновлений протокол ради — Asharq Al-Awsat

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, міністри закордонних справ Саудівської Аравії та Йорданії підписали оновлений протокол, що вносить зміни до документа про створення Саудівсько-йорданської вищої координаційної ради. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Переговори в Ер-Ріяді

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла прийняв віцепрем’єр-міністра та міністра закордонних справ і у справах емігрантів Йорданії Аймана ас-Сафаді. Сторони обговорили двосторонні відносини та шляхи їхнього розвитку в інтересах обох країн.

Також дипломати розглянули регіональну ситуацію, зокрема триваючі атаки хуситів на територію Саудівської Аравії. Ас-Сафаді заявив про повну солідарність Йорданії з королівством і підтримку заходів, яких Саудівська Аравія вживає для захисту безпеки, стабільності, суверенітету, а також громадян і мешканців країни.

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Робота координаційної ради

Міністри також обговорили зусилля зі зниження напруженості, недопущення поширення конфліктів і відновлення безпеки та стабільності. За даними видання, ці зусилля передбачають дотримання міжнародного права, принципів добросусідства й невтручання у справи інших держав, а також гарантування безпеки та свободи судноплавства в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках.

Вищу координаційну раду очолюватимуть спадкоємний принц і прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман та король Йорданії Абдалла II. Глави зовнішньополітичних відомств двох країн керуватимуть генеральним секретаріатом ради, а міністерства закордонних справ відповідатимуть за її роботу, підготовку засідань і зустрічей профільних міністерських комітетів.

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