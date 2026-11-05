Саудівська Аравія та Сирія підписали військову угоду — Jerusalem Post

Саудівська Аравія та Сирія 4 листопада в Ер-Ріяді підписали угоду про військову співпрацю між оборонними відомствами двох країн. Документ уклали під час візиту президента Сирії Ахмеда аш-Шараа, який зустрівся із саудівським наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом вдруге за місяць, повідомляє Jerusalem Post.

Зміст військової угоди публічно не розкрили. Раніше Reuters повідомляло, що Сирія розглядала можливість допомоги у війні проти підтримуваних Іраном хуситів. Міністр закордонних справ Сирії Асад аш-Шайбані також заявляв останніми тижнями, що Дамаск вивчає можливість приєднання до Мекканського пакту, до якого нині входять сунітські Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан. Єгипет також висловлював зацікавленість у приєднанні.

Пільгові кредити для Сирії

Окремо Саудівський фонд розвитку та Міністерство фінансів Сирії уклали шість угод про надання понад 403 млн доларів пільгових кредитів. Про це повідомило сирійське МЗС.

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Фінансування, зокрема, передбачає 100 млн доларів на відновлення й оснащення пошкоджених медичних закладів, 90 млн доларів на відновлення теплоелектростанції в Алеппо, 60 млн доларів на ремонт житла та ще 105 млн доларів на посилення цивільної оборони.

Інвестиції в аеропорти та зв'язок

У лютому Саудівська Аравія і Сирія оголосили про багатомільярдні інвестиційні домовленості в енергетиці, телекомунікаціях, авіації та нерухомості. Саудівський міністр інвестицій Халід аль-Фаліх тоді заявив, що саудівський інвестиційний фонд зобов'язався спрямувати 7,5 млрд саудівських ріялів, майже 2 млрд доларів, на поетапний розвиток двох аеропортів в Алеппо.

Міністр комунікацій та інформаційних технологій Сирії Абдуссалам Хайкаль повідомив, що телекомунікаційний проєкт вартістю майже 1 млрд доларів реалізовуватимуть у два етапи протягом від 18 місяців до двох років. Саудівський лоукостер flynas і Управління цивільної авіації Сирії також підписали угоду про створення авіакомпанії flynas Syria: 51% спільного підприємства належатиме сирійській стороні, а 49% — flynas.

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