Саудівська Аравія тисне на ЄС щодо визнання хуситів терористами — Jerusalem Post

Саудівська Аравія закликає Європейський Союз визнати єменський рух хуситів терористичною організацією. Водночас європейські країни побоюються, що таке рішення може обмежити контакти з угрупованням і зашкодити можливому мирному процесу в Ємені, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на шістьох європейських посадовців.

Кампанія Ер-Ріяда є частиною ширших зусиль із посилення міжнародного тиску на підтримуваних Іраном хуситів. За даними видання, після відновлення війни угруповання протягом останніх тижнів майже щодня атакує Саудівську Аравію.

Потрібна згода всіх держав ЄС

Для внесення хуситів до терористичного списку необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС. Наразі цю ініціативу підтримує лише невелика кількість країн, зазначив один зі співрозмовників видання. Водночас Євросоюз уже застосовує до хуситів санкції, зокрема ембарго на постачання зброї та заморожування активів 12 командирів.

ЄС також визнав терористичною організацією Корпус вартових ісламської революції Ірану, який підтримує хуситів. Сам рух хуситів внесли до терористичних списків США, Австралія та Канада. Минулого місяця Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС зробити такий самий крок.

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Побоювання щодо переговорів і судноплавства

Європейські посадовці побоюються, що внесення хуситів до терористичного списку може закрити обмежені канали зв’язку з рухом і ускладнити участь Європи в майбутньому мирному процесі в Ємені. Старша дослідниця Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Джоана де Деус Перейра також вказала на ризик атак хуситів на європейські судна поблизу Ємену й можливі труднощі для гуманітарних організацій у районах, які контролює рух.

Посадовці також наголосили, що рішення про внесення до терористичного списку важко скасувати: для виключення організації з нього також знадобиться одностайна згода держав ЄС. У 2022 році хусити та підтримуваний Саудівською Аравією уряд Ємену домовилися про перемир’я, однак воно припинилося в липні цього року. Відтоді сторони здійснюють транскордонні атаки, внаслідок яких є загиблі та поранені серед цивільних.

У жовтні після смертельного ракетного удару хуситів по аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про солідарність блоку із Саудівською Аравією.

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