Саудівська Аравія відкрила понад 15 тисяч ділянок під житло — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії через платформу Sakani з початку 2026 року до кінця жовтня стали доступними понад 15 тисяч земельних ділянок для житлової забудови. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Міністерство муніципалітетів і житлового господарства країни. Одночасно приватні девелопери запустили додаткові проєкти.

Проєкти в Ер-Ріяді

Девелопер Arada оголосив про вихід на саудівський ринок через партнерство з місцевою компанією XTOPIA. Партнерство має портфель земельних і девелоперських можливостей на 50 млрд саудівських ріалів, або $13,3 млрд.

Першим проєктом партнерів має стати житлова забудова в районі Аль-Рімаль в Ер-Ріяді обсягом 14 млрд ріалів. Муніципалітет регіону Ер-Ріяд, міністерство та Національний центр приватизації і державно-приватного партнерства також оголосили про старт етапів висловлення зацікавленості, попередньої кваліфікації та подання пропозицій для проєкту інвестування в муніципальну земельну ділянку на півночі столиці.

Цей проєкт передбачає 50-річне партнерство з приватним сектором і має стати першим для муніципалітету в моделі спільного інвестування. Фахівці з нерухомості вважають, що тривалий строк інвестицій може заохотити забудовників підвищувати якість будівництва й послуг, покращувати економічну доцільність проєктів та збільшувати пропозицію в одному з найдорожчих районів Ер-Ріяда.

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Баланс на ринку житла

Виведення на ринок нових житлових ділянок є частиною курсу на збалансування ринку нерухомості, визначеного наслідним принцом і прем'єр-міністром Мухаммедом бін Салманом. Стратегія передбачає розширення пропозиції землі, щоб надати громадянам більше варіантів для будівництва та придбання житла.

У джерелі зазначається, що додаткові ділянки в містах і провінціях зі зростаючим попитом можуть у середньостроковій перспективі послабити тиск на ціни на землю, якщо їхнє розташування та розміри відповідатимуть потребам ринку.

Девелопер Ахмед Омар Басудан заявив, що головним завданням є не лише збільшення кількості ділянок і житлових об'єктів, а й забезпечення доступних для покупців цін, належної інфраструктури та контролю витрат на забудову. За його словами, баланс на ринку залежить від того, чи відповідає житло потребам покупців за ціною, розташуванням і якістю.

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