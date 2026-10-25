Саудівська Аравія заявила про перехоплення 12 ракет і дрона — Al Jazeera

Саудівська коаліція заявила, що перехопила та знищила балістичну ракету, запущену хуситами в напрямку столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, а також дрон у районі міста й крилату ракету, яка прямувала до Хаміс-Мушайта на південному заході країни. Згодом коаліція повідомила про перехоплення ще 10 балістичних ракет, випущених у напрямку південних районів королівства.

Як повідомляє Al Jazeera, у Ер-Ріяді було чутно вибухи. Представник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив, що балістичну ракету, спрямовану на столицю, знищили вранці в неділю.

Роботу аеропорту відновили

Атаки сталися на тлі відновлення роботи двох терміналів міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. За даними джерела, роботу аеропорту зупинили 10 жовтня після атаки, яку пов'язали з хуситами: тоді загинули 13 людей, а понад 300 дістали поранення.

У заяві аеропорту, оприлюдненій пізно ввечері в суботу, йшлося, що міжнародні рейси з неділі відновлюються через термінал 2, тоді як термінал 1 призначили для внутрішніх перельотів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що аеропорт і далі є «небезпечним» та «військовою ціллю» для угруповання. Він застеріг авіакомпанії, працівників і пасажирів від використання аеропорту імені короля Халіда.

Бої в Ємені посилилися

Хусити, яких також називають рухом «Ансар Аллах», у суботу заявили, що атакували три саудівські аеропорти, зокрема один в Ер-Ріяді, а також енергетичні об'єкти, трубопровід і авіабазу. Саудівська служба цивільної оборони повідомила про падіння уламків у регіонах Мекки та Медіни після перехоплення двох ракет. Хусити заперечили, що цілилися в ці два священні для мусульман міста.

Тим часом у Ємені хусити просунулися до гори Джабаль-Сабр, що височіє над містом Таїз. За даними джерела, угруповання тримає місто в облозі та перекрило головну дорогу до Адена, який є тимчасовою столицею міжнародно визнаного уряду Ємену. ООН попередила, що часу для доставлення допомоги 800 тисячам людей, які опинилися в Таїзі, дедалі менше.

Читай нас у