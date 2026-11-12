Саудівська Аравія заявила про перехоплення ракет і дронів хуситів — Cyprus Mail

Саудівська Аравія заявила, що її сили протиповітряної оборони в середу перехопили ракети й безпілотники, запущені хуситами в напрямку Ер-Ріяда, Мекки та інших регіонів країни. Як повідомляє Cyprus Mail, коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про знищення трьох крилатих ракет, що прямували до регіону Ер-Ріяда, двох дронів, націлених на Мекку та південні райони, а також ще двох ракет, спрямованих на захід.

Заперечення хуситів

Речник військового крила хуситів Ях'я Сарі заперечив, що угруповання націлювало безпілотник на Мекку. За його словами, цілями операцій хуситів є нафтові об'єкти та військові бази.

Сарі також заявив про атаку на насосну станцію в саудівському Янбу — важливому нафтовому вузлі, що дає змогу експортувати нафту в обхід перекритої Ормузької протоки. Саудівська сторона не підтвердила цю заяву.

Подальші атаки

Пізніше того ж дня саудівська цивільна оборона оголосила попередження про можливу небезпеку в Таїфі, Янбу та Хаміс-Мушайті. Згодом державне телебачення повідомило, що небезпека минула.

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За даними коаліції, це був другий поспіль день, коли саудівська ППО перехоплювала ракети хуситів, запущені в напрямку Ер-Ріяда. У вівторок, за її інформацією, було збито одну балістичну та одну крилату ракету.

Хусити, які контролюють більшість густонаселених районів Ємену, останніми днями посилили атаки на саудівську столицю, пояснюючи це відповіддю на саудівські удари в Ємені. У неділю атака хуситів пошкодила адміністративну будівлю Aramco у фінансовому районі Ер-Ріяда.

Минулого місяця напад на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді забрав життя 13 людей, ще понад 300 дістали поранення. Бойові дії посилилися з вересня, коли хусити просунулися до Баб-ель-Мандебської протоки на південному вході до Червоного моря.

Відтоді угруповання активізувало удари по саудівських аеропортах, портах і нафтових об'єктах, тоді як Саудівська Аравія наростила авіаудари по цілях хуситів у Ємені.

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