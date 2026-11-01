Саудівська Аравія закликала до спільних дій для захисту морських шляхів — Asharq Al-Awsat

У Манамі, Бахрейні, заступник начальника Генерального штабу Саудівської Аравії генерал-лейтенант Фахд аль-Гуфайлі закликав посилити міжнародну співпрацю для захисту життєво важливих морських коридорів. На 22-му Регіональному безпековому саміті IISS Manama Dialogue 2026 він заявив, що свобода судноплавства та безпека міжнародної торгівлі потребують узгоджених зусиль держав, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Ризики для торгівлі та енергетики

За словами аль-Гуфайлі, моря й водні шляхи мають ключове значення для світової економіки, енергетичної безпеки та ланцюгів постачання. Він заявив, що порушення судноплавства в Арабській затоці, Ормузькій протоці, Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці або Аденській затоці можуть вплинути на міжнародну торгівлю, енергетичні ринки та продовольчу безпеку.

Представник Саудівської Аравії також заявив, що напади хуситів на торговельні судна й нафтові танкери з 2023 року, а також перебої в русі суден через Ормузьку протоку демонструють серйозність морських загроз. Він наголосив на потребі ефективної колективної відповіді для захисту судноплавних маршрутів і зміцнення регіональної та міжнародної безпеки.

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Коаліція та координація

Аль-Гуфайлі повідомив, що Саудівська Аравія 30 липня започаткувала міжнародну ініціативу, результатом якої стало створення Багатонаціональної коаліції морської оборони. За його словами, до коаліції вже приєдналися 14 країн, а інші висловили готовність долучитися після завершення відповідних внутрішніх процедур.

Він зазначив, що захист суден, портів, морських об'єктів і судноплавних маршрутів потребує координації, обміну інформацією, спільного нарощування спроможностей та превентивних заходів. Аль-Гуфайлі додав, що одних військових можливостей недостатньо: для морської безпеки також потрібні довіра, прозорість, спільні правила, раннє попередження та механізми запобігання ескалації.

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