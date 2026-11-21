Саудівська Аравія з 1 січня 2027 року запровадить внутрішній мінімальний додатковий податок для компаній, що входять до міжнародних груп. Рішення оголосило Управління закяту, податків і митних зборів королівства.

Кого стосуватиметься податок

Новий механізм застосовуватимуть до компаній із річним доходом щонайменше 750 млн євро, або 3,08 млрд саудівських ріялів. Такий рівень доходу компанії мають фіксувати щонайменше у двох із чотирьох фінансових років, що передують року застосування податку.

Як повідомляє The National, податок не поширюватиметься на суто внутрішні компанії, які не мають філій за межами Саудівської Аравії та не належать до міжнародної групи, що підпадає під нові правила.

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Мінімальна ставка 15%

Додатковий податок стягуватимуть, якщо ефективна ставка оподаткування прибутку компанії буде нижчою за глобальний мінімум у 15%. Йдеться саме про ефективну ставку на прибуток, а не про податок на весь дохід компанії.

Порогову ставку встановлено в межах дворівневої програми податкової реформи, погодженої державами-членами Організації економічного співробітництва та розвитку у 2021 році. Її мета — забезпечити сплату великими транснаціональними компаніями мінімального 15-відсоткового податку на прибуток у кожній країні їхньої діяльності. В Об'єднаних Арабських Еміратах аналогічний додатковий податок діє з 2025 року.

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