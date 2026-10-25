Саудівська Аравія запровадить виплати по 500 ріялів — The National

У Саудівській Аравії оголосили пакет заходів для пом’якшення наслідків підвищення тарифів на електроенергію та воду, запланованого на 1 січня. Він передбачає щомісячну фінансову допомогу окремим працівникам, пенсіонерам і домогосподарствам, які мають право на виплати за програмою соціального забезпечення.

Щомісячна допомога

За даними Саудівського агентства преси, заходи почнуть діяти до зміни тарифів. Король Салман розпорядився виплачувати по 500 саудівських ріялів, або близько 133 доларів, цивільним і військовим працівникам, пенсіонерам та відповідним домогосподарствам. Рішення ухвалили після пропозиції наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

Виплати також поширюватимуться на деяких родичів померлих осіб, які були охоплені системою соціального страхування, повідомляє The National.

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Вимоги для приватного сектору

Пакет також передбачає підвищення мінімальної місячної зарплати для громадян Саудівської Аравії, які працюють у приватному секторі. Йдеться про поріг оплати праці, за якого працівника зараховують як повноцінного до квот із працевлаштування саудівців у межах програми Nitaqat.

Через шість місяців після початку впровадження змін цей показник зросте до 5 тисяч ріялів на місяць. Через 12 місяців після набуття чинності першим підвищенням він становитиме 6 тисяч ріялів. Заходи мають пом’якшити вплив нових комунальних тарифів, підтримати рівень оплати праці та довгострокове працевлаштування громадян країни у приватному секторі.

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