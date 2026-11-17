Саудівська Аравія замінила командувача Об’єднаних сил, які координують операції коаліції проти хуситів у Ємені. Король Салман указом призначив начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Файяда бін Хамеда ар-Рувайлі на цю посаду на додаток до його нинішніх обов’язків. Про це повідомляє The National.

Нове призначення

Попередній командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Фахад бін Хамад Аль-Салман стане радником міністра оборони Саудівської Аравії. За даними Міністерства оборони, кадрові рішення король ухвалив за рекомендацією міністра оборони принца Халіда бін Салмана.

Аль-Салман керував операціями коаліції на чолі із Саудівською Аравією проти хуситів, яких у матеріалі названо союзниками Ірану. Останніми тижнями Саудівська Аравія зазнавала ракетних і дронових атак хуситів.

Бойові дії в Ємені

У понеділок саудівська протиповітряна оборона перехопила й знищила два безпілотники, запущені хуситами над регіонами Мекки та Ер-Ріяда, заявила коаліція. За даними видання, хусити посилили ракетні й дронові атаки на Саудівську Аравію. Удари були спрямовані, зокрема, на великі аеропорти та енергетичні об’єкти.

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Після того як конфлікт США та Ірану цього літа знову розпалив громадянську війну в Ємені, хусити захопили значні території у міжнародно визнаного уряду країни. До цього війна значною мірою перебувала в неактивній фазі з 2022 року.

Хусити захопили території вздовж узбережжя Червоного моря та поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, а також взяли в облогу урядові сили в Таїзі. Минулого місяця саудівсько підтримувані урядові сили відбили ключові позиції навколо протоки, зокрема Дубаб, але не витіснили хуситів із району повністю та не повернули прибережне місто Моха.

У неділю сили південного Ємену, які воюють на боці міжнародно визнаного уряду, залишили позиції поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, щоб обороняти Аден. П’ятеро єменських військових повідомили, що в понеділок хусити просунулися до прибережного району Хор-Омайра, приблизно за 100 км на захід від Адена, та перебували за 25 км від урядових позицій на узбережжі.

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