Саудівська коаліція заявила про операцію проти ресурсів хуситів у Ємені — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила про проведення в Ємені військової операції для нейтралізації ресурсів, які, за її твердженням, хусити використовують для підтримки бойових дій і розвитку можливостей із застосування балістичних ракет та безпілотників.

Заява коаліції

Як повідомляє Anadolu Agency, речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що операцію провели вранці 1 листопада. За його словами, вона стала відповіддю на подальші атаки хуситів проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Ємені й Саудівській Аравії.

Аль-Малікі стверджує, що командування об’єднаних сил коаліції відстежувало використання хуситами ресурсів для посилення їхніх військових можливостей, зокрема у сфері балістичних ракет і дронів. Він також назвав продовження атак прямою загрозою життю цивільних і безпеці цивільної інфраструктури.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами речника, операція була спрямована на нейтралізацію ресурсів, які угруповання, за версією коаліції, використовує для повторних нападів і створення загроз безпеці Саудівської Аравії, Ємену та судноплавним шляхам у південній частині Червоного моря. Коаліція не назвала місць ударів і не уточнила характер ресурсів, які, за її заявою, було нейтралізовано. Даних про загиблих, поранених або матеріальні збитки також не оприлюднили.

Ескалація у Ємені

Хусити не надали негайного коментаря щодо заяви коаліції. З 5 жовтня урядові сили Ємену проводять операцію «Світанок Ємену», метою якої є відновлення державних інституцій на територіях під контролем хуситів і повернення контролю над столицею Саною.

За даними ООН, ескалація бойових дій між урядовими силами та хуситами відновилася в липні: тисячі людей загинули або зазнали поранень, а понад чверть мільйона були змушені залишити свої домівки. Війна в Ємені триває з вересня 2014 року, коли хусити захопили Сану та низку провінцій; у березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на боці міжнародно визнаного уряду.

Читай нас у