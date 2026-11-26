У Саудівській Аравії коаліція на чолі з Ер-Ріядом заявила про перехоплення та знищення двох балістичних ракет, запущених у напрямку столиці Ріяда. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на речника коаліції Туркі аль-Малікі.

За словами аль-Малікі, системи протиповітряної оборони перехопили й знищили обидві ракети. Речник оприлюднив заяву в соціальній мережі X. Коаліція стверджує, що ракети запустило єменське угруповання хуситів. Даних про можливі жертви або пошкодження він не навів.

Попередні атаки

У середу коаліція також заявляла, що збила безпілотник хуситів поблизу Ісламського порту Джидди, а згодом знищила крилату ракету, запущену в напрямку заходу Саудівської Аравії. За її даними, ще один снаряд влучив у порт Джизан на південному заході країни, спричинивши незначні пошкодження, але без поранених серед цивільних.

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Хусити взяли на себе відповідальність за атаки на порти Джидди та Джизана. Вони заявили, що діяли у відповідь на удари коаліції по порту Аль-Худайда на заході Ємену, але не уточнили, яку саме зброю застосували.

Контекст конфлікту

Інциденти відбуваються на тлі посилення ракетних і дронових атак хуситів на Саудівську Аравію, зокрема на аеропорти, енергетичні та інші цивільні й економічні об’єкти. Саудівська Аравія з березня 2015 року очолює військову коаліцію, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші частини країни. Нове загострення між урядовими силами та хуситами почалося в липні після зриву перемир’я, досягнутого у 2022 році.

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