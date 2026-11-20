Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що системи протиповітряної оборони перехопили та знищили балістичну ракету, яку єменський рух хуситів запустив у напрямку південного регіону королівства. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Попередження для кількох міст

Цивільна оборона Саудівської Аравії також повідомила про перехоплення безпілотників у південному регіоні. Влада оголосила раннє попередження для кількох районів, зокрема міст Джизан, Абха та Хаміс-Мушайт, а згодом заявила, що небезпека минула.

Південні райони Саудівської Аравії, які межують із Єменом, неодноразово ставали цілями ракетних і дронових атак хуситів. Серед об'єктів, на які спрямовувалися атаки, — військові об'єкти, аеропорти та енергетична інфраструктура.

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Повідомлення про удари по Сані

Телеканал Al-Masirah, який контролюють хусити, повідомив про саудівські авіаудари по столиці Ємену Сані. Саудівська Аравія одразу не коментувала ці повідомлення.

Нові атаки сталися менш ніж через добу після того, як у четвер під час атаки хуситів було уражено найвищий хмарочос Ер-Ріяда — штаб-квартиру суверенного фонду Саудівської Аравії. Джизан розташований на узбережжі Червоного моря та є місцем розташування нафтопереробного заводу Aramco потужністю 400 тисяч барелів на добу. У Хаміс-Мушайті розміщена авіабаза імені короля Халіда, яку хусити неодноразово називали ціллю своїх ракетних і дронових ударів.

Атаки між Саудівською Аравією та хуситами відновилися в липні після періоду відносного затишшя, що настав після перемир'я 2022 року. Саудівська Аравія втрутилася у війну в Ємені 2015 року, підтримавши міжнародно визнаний уряд у протистоянні з хуситами, які захопили Сану у 2014 році та контролюють значну частину півночі країни.

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