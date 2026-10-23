Саудівська коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів над Наджраном — Anadolu Agency

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що перехопила та знищила балістичну ракету, яку єменські хусити запустили у напрямку Наджрана на південному заході Саудівської Аравії, поблизу кордону з Єменом. Про постраждалих або руйнування одразу після інциденту не повідомляли.

Заява коаліції

Як повідомляє Anadolu Agency, речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив у соцмережі X, що ракету перехопили й знищили після її запуску в напрямку Наджрана.

Окремо коаліція відкинула твердження хуситів про нібито саудівські погрози завдавати ударів по племінних і цивільних зібраннях у Ємені. Там назвали такі заяви безпідставними та сфабрикованими, а також звинуватили хуситів у спробах ввести громадськість в оману й залучити єменські племена до своїх конфліктів.

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Заяви хуситів

Раніше того ж дня військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив, що угруповання протягом попередніх 48 годин здійснило чотири ракетні та дронові атаки по цілях у Саудівській Аравії. Серед названих ним цілей були об’єкти в Ер-Ріяді, Даммамі, Янбу та Абха.

За даними агентства, з липня між хуситами та коаліцією, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, знову посилилося військове протистояння. Саудівська Аравія очолює коаліцію, що підтримує уряд Ємену у війні проти хуситів із березня 2015 року.

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