Саудівська коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів — The Hindu

У Саудівській Аравії очолювана Саудівською Аравією військова коаліція заявила, що 26 жовтня 2026 року перехопила балістичну ракету, запущену єменськими хуситами. Угруповання перед цим заявило про нову атаку на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

Заява коаліції

Про перехоплення ракети повідомила коаліція, пише The Hindu. Видання не наводить подробиць про місце перехоплення ракети або можливі наслідки її запуску. The Hindu характеризує хуситів як угруповання, яке підтримує Іран.

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Вибухи в Ер-Ріяді

Операція відбулася наступного дня після вибухів у саудівській столиці. Влада розіслала мешканцям Ер-Ріяда текстові повідомлення з попередженням про ворожу повітряну загрозу, спрямовану проти міста.

Хусити раніше здійснювали серії ударів по міжнародному аеропорту імені короля Халіда. Серед них була атака цього місяця, внаслідок якої, за даними джерела, загинули 13 людей, а понад 300 дістали поранення.

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