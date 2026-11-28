Саудівська коаліція заявила, що перехопила крилату ракету, яку хусити запустили з Ємену в напрямку столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Перед цим служба цивільної оборони Саудівської Аравії попереджала про можливу небезпеку в районі Аль-Хардж та у Східній провінції країни. Згодом для обох районів оголосили відбій тривоги.

Попередні ракетні пуски

У Jerusalem Post зазначають, що саудівські сили вже неодноразово перехоплювали ракети, запущені хуситами, на тлі посилення напруженості між сторонами. Зокрема, 21 листопада коаліція повідомляла про перехоплення трьох балістичних ракет, випущених із Ємену.

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Атака на завод у Джизані

Нинішнє перехоплення відбулося після удару повітряним об’єктом по нафтопереробному заводу Saudi Aramco в Джизані. Унаслідок атаки загинув працівник із Непалу, ще кілька людей дістали поранення.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії повідомило, що підприємство тимчасово припинило роботу. Відомство не назвало відповідальних за удар, водночас коаліція, очолювана Саудівською Аравією, поклала відповідальність на хуситів.

Удар по заводу стався після саудівських авіаударів по угрупованню в трьох єменських губернаторствах. Хусити заявили, що удари були спрямовані на аеропорт Ходейди, тоді як Саудівська Аравія раніше закликала жителів міста залишити район морського порту. Того ж дня безпілотник хуситів уразив найвищий хмарочос Ер-Ріяда, внаслідок чого щонайменше 11 людей зазнали поранень.

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