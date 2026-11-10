Саудівська коаліція заявила про перехоплення трьох ракет хуситів — Anadolu Agency

Саудівська коаліція заявила, що її сили протиповітряної оборони перехопили та знищили три ракети, які єменські хусити запустили у напрямку Саудівської Аравії. Як повідомляє Anadolu Agency, балістичну та крилату ракети було випущено у напрямку столиці країни Ер-Ріяда, ще одну балістичну ракету — у напрямку півдня королівства.

Заява представника коаліції

Про перехоплення ракет повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі у соцмережі X. За його словами, засоби ППО знищили всі три ракети.

У понеділок аль-Малікі також заявив, що сили коаліції знищили в єменській столиці Сані три об'єкти хуситів. За його твердженням, на цих об'єктах виробляли компоненти балістичних ракет, тверде паливо та електронні системи.

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Інцидент на нафтопроводі

Того ж дня на нафтопроводі Схід—Захід у західному регіоні Медина сталася невелика пожежа після атаки. Представник Міністерства енергетики Саудівської Аравії повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а робота трубопроводу не зазнала впливу. Хто здійснив атаку, посадовець не уточнив.

Хусити та очолювана Саудівською Аравією коаліція, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, продовжують бойові дії.

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