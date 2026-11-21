Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про перехоплення та знищення трьох балістичних ракет, які єменські хусити випустили в напрямку Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії. Це була друга атака на саудівську столицю за кілька днів, повідомляє Jerusalem Post.

Слід у небі над Ер-Ріядом

Свідок Reuters побачив над Ер-Ріядом об'єкт, що пролетів небом незадовго до гучного звуку. За його словами, у небі залишився димовий слід.

У четвер атака хуситів пошкодила вежу Public Investment Fund — штаб-квартиру суверенного фонду Саудівської Аравії та найвищий хмарочос Ер-Ріяда.

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Удари по обидва боки кордону

Новий запуск ракет стався після посилення транскордонних ударів у п'ятницю. Саудівська коаліція повідомляла, що завдала удару по червономорському порту Ходейда, а також проводила операції проти ракетних і безпілотних спроможностей хуситів у столиці Ємену Сані.

Хусити, зі свого боку, погрожували завдавати ударів по саудівських портах на Червоному морі та закликали авіакомпанії уникати повітряного простору Саудівської Аравії. Вони також заявили про атаки на електростанцію та порт на півдні країни.

Саудівська Аравія понад десять років підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену у війні проти хуситів. За даними видання, після застою у бойових діях у 2022 році конфлікт знову загострився в липні.

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