Саудівська коаліція, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, заявила про удар по контрольованому хуситами порту Ходейда на узбережжі Червоного моря. Як повідомляє Cyprus Mail, за твердженням коаліції, операцію 20 листопада провели для знищення можливостей угруповання.

Заяви коаліції про операцію

Коаліція заявила, що знищила в порту оперативні можливості, які, за її твердженням, використовували для контрабанди та перевезення зброї і балістичних ракет. Перед ударом вона закликала цивільних залишити район порту.

Міністр інформації Ємену повідомив, що порт Ходейда залишається повністю працездатним, а постачання товарів триватиме. Ходейда є головним портом, через який до контрольованих хуситами районів півночі Ємену надходять продовольство та інші вантажі.

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Погрози хуситів Саудівській Аравії

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі закликав працівників і судноплавні компанії негайно залишити порти Саудівської Аравії на Червоному морі. Він також заявив, що авіакомпаніям слід уникати повітряного простору Саудівської Аравії, який, за його словами, у найближчі години стане зоною операцій. Винятком він назвав повітряний простір поблизу мусульманських святинь Мекки та Медіни.

Сарі додав, що хусити планують атакувати електростанцію в Шукайку на півдні Саудівської Аравії. Раніше угруповання заявляло про готовність завдати ударів по портах на Червоному морі, якщо саудівська сторона атакує Ходейду.

Коаліція також повідомила про операцію в столиці Ємену Сані, спрямовану проти можливостей хуситів застосовувати балістичні ракети та безпілотники, а також про триваючі операції в провінціях Саада і Таїз.

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