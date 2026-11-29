Саудівська коаліція заявила про знищення 16 військових цілей угруповання хуситів у Ємені. Операцію, за її словами, провели у відповідь на спробу атаки на захід Саудівської Аравії, повідомляє Anadolu Agency.

Цілі у трьох провінціях

Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що удари були спрямовані на об’єкти в провінціях Сана, Саада та Амран. Серед цілей, за його словами, був штаб у Сааді, який використовували лідери хуситів. Коаліція звинуватила цих лідерів у причетності до нападів на цивільних та об’єкти цивільної інфраструктури.

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Заяви сторін

Раніше в неділю коаліція повідомила про перехоплення й знищення трьох крилатих ракет хуситів і безпілотника на заході Саудівської Аравії. Вона також заявила про знищення 24 цілей хуситів у Ємені, зокрема п’яти об’єктів у порту Рас-Іса в провінції Ходейда.

Хусити зі свого боку заявили про проведення п’яти операцій проти військових та економічних об’єктів у Саудівській Аравії, зокрема газових об’єктів і порту Джидда. Саудівська коаліція підтримує урядові сили Ємену в боротьбі з хуситами з березня 2015 року.

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