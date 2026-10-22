Саудівська коаліція заявила про знищення 4 дронів над Східною провінцією — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила та знищила чотири безпілотники над Східною провінцією Саудівської Аравії. За даними Anadolu Agency, про це вранці 22 жовтня повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі.

Заява коаліції

Аль-Малікі оприлюднив повідомлення у соцмережі X, не надавши додаткових деталей про перехоплення дронів. Напередодні коаліція також заявляла про перехоплення та знищення семи безпілотників у різних інцидентах.

Заява пролунала після атак у Саудівській Аравії в середу. За інформацією Управління цивільної авіації країни, удар по міжнародному аеропорту імені короля Фахда в Даммамі вбив одну людину та поранив вісьмох.

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Наслідки атак

Міністерство енергетики Саудівської Аравії повідомило, що уламки перехопленого дрона, який був націлений на об’єкт Aramco на нафтовому родовищі Шайба, вбили двох людей і поранили ще двох.

Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену в протистоянні з угрупованням хуситів. Хусити контролюють столицю Ємену Сану та кілька провінцій із 2014 року.

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